A Modena Est appuntamento con l’evento Fatto in Italia

Torna domani domenica 1 novembre, a Modena Est, in via IX gennaio 1950, lo shopping “senza pareti” dell’evento Fatto in Italia. Per tutta la giornata gli ambulanti che animano la rassegna proporranno il loro vastissimo assortimento di prodotti, dall’abbigliamento di tendenza agli accessori più curiosi, dai casalinghi agli articoli per il fai da te e tutta la loro esperienza, cortesia e professionalità.

Gli operatori applicheranno con rigore massima i protocolli anti-contagio; si ricorda la necessità e l'obbligo, da parte dei clienti, di mantenere sempre la distanza di sicurezza, di indossare correttamente la mascherina, di usare i gel disinfettanti e dove richiesto di usare i guanti monouso.