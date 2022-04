 L’evento Fatto in Italia torna Domenica al parco Novi Sad

Un appuntamento fisso per gli amanti dello shopping domenicale all’aria aperta, che arriva ogni seconda domenica del mese. Il prossimo 10 aprile, a due passi dal centro storico di Modena, al parco Novi Sad, saranno allestiti i banchi colorati e carichi di offerte a prezzi particolarmente competitivi, dell’evento Fatto in Italia.

Già di prima mattina, dalle 7.00 sino alle 14.30 i modenesi e non solo avranno a disposizione un’ottima occasione per recarsi a fare acquisti e regalare e regalarsi capi d’abbigliamento, accessori all’ultima moda, scarpe, biancheria per la casa, la cucina, il bagno e la camera da letto.