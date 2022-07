Domenica c’è l’evento Fatto in Italia al parco Novi Sad

Come un centro commerciale, dove, spostandosi di pochi metri, si può trovare un po' di tutto, ma all’aperto. Il mercato da sempre offre questa opportunità, in un luogo unico, dove trovare ciò di cui si ha bisogno per sé e per i propri cari, in vista anche delle imminenti vacanze estive.

Il 10 luglio nell’anello esterno del parco Novi Sad a due passi dal centro di Modena, dalle ore 7.00 alle ore 14.30 torna l’evento Fatto in Italia in concomitanza con la seconda domenica del mese. Ampia e variegata l’offerta, adatta a tutti i portafogli: si va dai capi d’abbigliamento e accessori moda alle calzature per adulti e bambini, da tutto ciò che occorre in cucina come piatti e stoviglie alla biancheria per la casa con tovagliati, tende, lenzuola e asciugamani, da fiori e piante agli articoli per il fai da te. Valore aggiunto, immancabile al mercato, la simpatia e cordialità degli operatori ambulanti.