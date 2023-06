Domenica di mercato, c’è l’evento Fatto in Italia al Novi Sad

“Passare una mattinata in tranquillità all’aria aperta e in mezzo al verde, acquistare merce di qualità attraverso consigli diretti tra cliente e operatore, scegliere tra un vasto assortimento di prodotti a prezzi davvero concorrenziali quelli che meglio si adattano alle proprie esigenze”.

Tre buone ragioni secondo Guido Sirri – presidente del Consorzio Il Mercato di Modena che organizza l’evento – per non perdere l’appuntamento di domenica prossima 11 giugno con il Fatto in Italia che si terrà come di consueto al parco Novi Sad, alle soglie del centro storico della città, dalle 7 alle 14.30.

Un’occasione per chi è alla ricerca di capi d’abbigliamento – e non solo – per le imminenti vacanze estive: costumi da bagno per donna, uomo e bambino, teli da mare, borse da mare, sandali e infradito, giochi da spiaggia per i più piccini come secchielli, palette, formine per trasformare la sabbia in magici castelli incantati. Ma anche tutto l’occorrente per proteggersi dal sole e abbronzarsi evitando scottature ed eritemi, e per prolungare l’abbronzatura dopo il rientro a casa.

Un vasto centro commerciale all’aperto dove trovare anche tutto quello che serve per l’hobbistica, fiori e piante per giardini e terrazzi, soluzioni d’arredo per ogni stanza della casa, e oggettistica curiosa e originale da regalare o regalarsi.