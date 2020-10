Seconda domenica del mese, c'è il mercato Fatto in Italia al Novi Sad

Nel tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese domenica 11 ottobre, a partire dalle 7,30, torna l’evento Fatto in Italia, capace di trasformare il parco Novi Sad in una vetrina di un centro commerciale a cielo aperto.

Per i primi freddi d’autunno si potranno trovare capi e accessori morbidi e caldi. Per la casa invece, a disposizione proposte curiose, capaci di soddisfare tutte le esigenze. E per il tempo libero, articoli per il bricolage e gli hobby creativi. Valore aggiunto il giusto prezzo e la calda cortesia degli operatori.