Fatto in Italia, domenica nell'anello del Novi Sad

Come ogni seconda domenica del mese, dalle 7 alle 14.30, a due passi dal centro storico, la possibilità di fare shopping all’aria aperta

Cambiano le mode e le tendenze, ma il fascino dell’acquisto all’aria aperta, scegliendo quanto più ci piace da una bancarella non tramonta mai. Un’opportunità offerta dall’evento Fatto in Italia, che, come di consueto, si tiene domani 12 giugno, in concomitanza con la seconda domenica del mese.

Dalle ore 7.00 alle ore 14.30 gli operatori ambulanti allestiranno i loro banchi animando, con colori e voci, l’ampio anello esterno del parco Novi Sad; l’offerta, ampia e variegata, è adatta a tutte le tasche. A far la parte del leone sarà l’abbigliamento con le nuove proposte per la stagione estiva, oltre alle calzature e agli accessori moda, alla biancheria, e agli articoli per la casa e il fai da te.