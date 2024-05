L'evento Fatto in Italia torna ad animare la domenica del Novi Sad

È tempo di shopping all’aria aperta: grazie a Fatto in Italia che si terrà domenica 12 maggio, dalle 7 alle 14.30, nell’anello esterno del parco Novi Sad di Modena, sarà infatti possibile immergersi nell’atmosfera che solo i banchi degli ambulanti sanno creare.

Anche in quest’occasione offriranno proposte molte eterogenee, che vanno dai capi di abbigliamento, maglieria, capi spalla, intimo, calzature per donna, uomo e bambino, ai prodotti per la casa, cucina, bagno e camera da letto. Gli amanti del verde potranno trovare piante e fiori per arredare sia i terrazzi che gli interni che i giardini.

Comune denominatore, come di consueto, oltre alla varietà, è l’accessibilità dei prezzi sempre alla portata di tutti.