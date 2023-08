Al Parco Novi Sad, shopping all’aria aperta con l’evento Fatto in Italia

L’appuntamento con lo shopping all’aria aperta non va in vacanza: domenica prossima 13 agosto, dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad, a ridosso del centro storico di Modena, si svolgerà come tutte le seconde domeniche del mese l’evento Fatto in Italia.

Un’occasione piacevole per trascorrere un po’ di tempo passeggiando sia per chi è già rientrato dalle ferie sia per coloro che sono pronti a partire per il mare o la montagna, alla ricerca delle novità soprattutto nell’ambito dell’abbigliamento e accessori per tutta la famiglia, delle calzature per uomo, donna e bambino, delle proposte per arredare ogni stanza della casa in città o delle vacanze, dalla cucina al bagno, alle camere da letto.

Inoltre, gli operatori ambulanti, con la consueta gentilezza e professionalità e tanti sorrisi, potranno consigliare chi è alla ricerca di qualcosa da regalare o da regalarsi per l’imminente Ferragosto che segna il culmine dell’estate.