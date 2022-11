Al parco Novi Sad c’è l’evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese

Domenica prossima 13 novembre, dalle 7.00 alle 14.30, si rinnova il tradizionale appuntamento con l’evento Fatto in Italia in concomitanza con la seconda domenica del mese.

Un’occasione per fare un po’ di shopping autunnale all’aria aperta – complici prezzi adatti a tutte le tasche e professionalità e cortesia degli operatori ambulanti - e trovare capi di abbigliamento e accessori moda per tutta la famiglia, comprese le calzature. Non mancheranno proposte per tutte le stanze della casa, tra cui lenzuola, piumini e copripiumini per i prossimi mesi freddi, tovagliati, strofinacci e l’occorrente per la cucina, asciugamani, teli e tutto l’occorrente per il bagno. E poi oggettistica originale e curiosa, per chi sta già pensando ai regali di Natale con un po’ di anticipo.