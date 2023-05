L'evento Fatto in Italia anima la domenica mattina del Novi Sad

Si rinnova l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia che si terrà il prossimo 14 maggio, dalle 7 alle 14.30, nell’anello esterno del parco Novi Sad in prossimità del centro storico di Modena, in concomitanza con la seconda domenica del mese e con la Festa della Mamma.

Una bella occasione per fare shopping all’aria aperta alla ricerca del pensiero più adatto, che sia un capo d’abbigliamento o un accessorio oppure un paio di scarpe, o magari una tra le tante idee regalo tra quelle proposte dagli operatori ambulanti, tutte di qualità e a prezzi adatti a tutti i portafogli.

Non mancheranno soluzioni per l’arredo di tutte le stanze della casa, dalle camere da letto al soggiorno al bagno alla cucina; e poi tutto l’occorrente per il fai-da te e per chi vuole fare sport all’aria aperta, in previsione delle calde giornate estive. Senza dimenticare, infine, gli amanti del verde con fiori, piante per l’interno e per l’esterno.