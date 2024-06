Domenica di mercato al Novi Sad, c’è l’evento Fatto in Italia

Un grande centro commerciale all’aperto a due passi dal centro storico dove trovare un’offerta molto ampia che spazia dall’abbigliamento a proposte per l’hobbistica, ai fiori e alle piante per giardini e terrazzi, sino alla biancheria per la casa.

È una parte di quanto offrono gli ambulanti dell’evento Fatto in Italia in programma domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 14.30 al parco Novi Sad.