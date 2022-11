Una domenica con l’evento Fatto in Italia nelle vie del centro di Nonantola

A Nonantola, domenica prossima 6 novembre nuovo appuntamento con lo shopping di qualità dell’evento Fatto in Italia che avrà luogo nel centro storico all’ombra dell’Abbazia.

Vasto e vario come di consueto l’assortimento delle merci proposto dagli operatori ambulanti: calzature e abbigliamento per tutta la famiglia, e tanti accessori moda per rendere originale il proprio stile senza spendere troppo, in previsione anche dell’arrivo dell’inverno. Altrettanto interessante e ricca l’offerta di prodotti per la casa, dalla biancheria, ai cuscini, alle tende, ai tovagliati e a tutto quanto può essere utile in cucina o in bagno.

Comune denominatore di tutti i prodotti: qualità garantita e un prezzo che renderà la spesa ancora più piacevole.