Al Novi Sad appuntamento con l’evento Fatto in Italia

Dopo quello del mese scorso – il primo in oltre nove mesi - si rinnova l’appuntamento con l’Evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese al parco Novi Sad. Domenica prossima, 8 agosto, dalle 7 alle 14.30 gli ambulanti proporranno sui loro banchi merce di qualità a prezzi adatti a tutte le tasche.

Un’ottima occasione per fare un po’ di shopping all’aria aperta in previsione delle ferie d’agosto: non solo abbigliamento per tutta la famiglia ma anche biancheria per gli ambienti della casa, e poi calzature, casalinghi, articoli per il fai da te. Senza dimenticare le proposte agroalimentari, con frutta e verdura a Km0 e prelibatezze enogastronomiche per pranzi e cene fresche e nutrienti.

