A Sorbara arriva l’evento Fatto in Italia

Domani, domenica 20 settembre, fa tappa a Sorbara l’evento Fatto in Italia. Un’intera giornata dedicata agli amanti dello shopping all’aria aperta: dalle 7 alle 19.30, infatti le strade della frazione di Bomporto saranno animate dagli ambulanti che con il loro contagioso gioviale entusiasmo offriranno un vasto assortimento di proposte. Sui banchi si potranno trovare abbigliamento ed accessori, articoli per la casa come la biancheria, lenzuola per le camere da letto e teli per il bagno, tovaglie e tutto l’occorrente per la cucina; ma anche calzature per tutta la famiglia, e l’occorrente per il fai da te.