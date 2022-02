Secondo appuntamento dell’anno con il mercato Fatto in Italia al Novi Sad

Domenica prossima 13 febbraio, nell’anello esterno del parco Novi Sad a due passi dal centro storico, dalle 7 alle 14.30, ritorna l’evento Fatto in Italia.

Sui banchi si potrà trovare davvero di tutto: dall’abbigliamento invernale e accessori anche per il tempo libero alle calzature per adulti e bambini, dall’oggettistica per la casa alla biancheria come tovaglie, asciugamani, strofinacci. E poi tende, utensili per la cucina, detergenti per l’igiene della persona e detersivi per il bucato e per la pulizia della casa. Inoltre si potranno trovare piante, fiori e bulbi per chi vuole sperimentare il proprio pollice verde.

E per chi è alla ricerca di un regalo per San Valentino, la Festa degli innamorati che si festeggia lunedì, tante le idee originali.