Anche a Ferragosto si terrà il tradizionale mercato del lunedì

Tra le proposte su come trascorrere in città alcune ore del lungo fine settimana di Ferragosto c’è anche l’appuntamento con lo shopping all’aria aperta del 15 agosto giornata in cui si terrà regolarmente il tradizionale mercato del lunedì.

Come sempre, dalle ore 7.00 alle ore 14.30, ad ospitare i colorati banchi degli ambulanti saranno gli anelli dell’ex ippodromo, situati a due passi dal centro storico. Un’occasione quindi per fare acquisti approfittando della grande varietà di offerta e dei prezzi sempre molto competitivi che possono aiutare a calmierare, almeno in parte, gli effetti dell’inflazione.

“Puntuali come sempre quest’anno ci saremo anche a Ferragosto, perché un lunedì a Modena senza il mercato non è un lunedì. Un’occasione che offriamo alla nostra clientela che, anche in queste settimane particolarmente calde, ci è sempre venuta a trovare mostrando apprezzamento per lo sforzo che tutti noi imprenditori stiamo facendo per ridurre al minimo gli aumenti di prezzo, consapevoli che in molte famiglie il caro vita si sta facendo sentire” ha sottolineato il presidente del Consorzio il Mercato, Guido Sirri.