Anche a Pasquetta si terrà il tradizionale mercato del lunedì al Novi Sad

Il 1° aprile, giorno di Pasquetta, si svolgerà regolarmente il tradizionale Mercato del lunedì che offrirà, come di consueto, un’occasione per fare shopping e una passeggiata all’aria aperta, a due passi, dal centro.

Un risultato reso possibile grazie alla disponibilità del Comune di Modena, del Prefetto e del Questore ai quali il Consorzio Il Mercato, gestore dell’area mercatale, si era rivolto per trovare una soluzione che non penalizzasse gli ambulanti vista la parziale concomitanza con la prossima partita in casa del Modena che, per l’occasione, giocherà contro il Bari.

“Desidero ringraziare le istituzioni e in particolare l’assessore Ludovica Carla Ferrari, per aver accolto la nostra richiesta. Con alcuni piccoli accorgimenti che riguardano essenzialmente l’accesso all’anello del parco Novi Sad si è resa possibile la convivenza tra il mercato e la partita al Braglia che, comunque, è utile ricordarlo inizierà alle 12.30. In questo modo, anche il giorno di Pasquetta potremo offrire ai modenesi un’opportunità per fare i propri acquisti” ha sottolineato con soddisfazione Guido Sirri, presidente del Consorzio il Mercato.

Dalle 7.30 alle 14 al parco Novi Sad di Modena, si rinnova quindi l’appuntamento con il Mercato del lunedì anche nel giorno di Pasquetta. Ad attendere i visitatori un grande centro commerciale all’aperto con un’offerta particolarmente ricca: dai capi d’abbigliamento e accessori, alle calzature per uomo, donna e bambino, dai tovagliati alle tende alle lenzuola agli strofinacci da cucina; dall’occorrente per il fai-da-te a fiori, piante e bulbi per chi non resiste alla passione per il verde. E per chi non ha ancora scelto cosa mettere in tavola in occasione del pranzo del Lunedì dell’Angelo ci saranno a disposizione i banchi con gustose specialità agroalimentari.