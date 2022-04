Anche per Pasquetta l’appuntamento con il classico Mercato del lunedì

La Pasquetta 2022 insieme agli operatori del Consorzio Il Mercato di Modena. Come tutti i lunedì, anche il prossimo 18 aprile nell’anello esterno del parco Novi Sad a due passi dal centro storico di Modena si svolgerà il classico Mercato tanto amato dai modenesi e non solo.

Un’ottima occasione per una piacevole giornata festiva all’aperto, per fare shopping di qualità con la possibilità di risparmiare davvero tra abbigliamento e biancheria per tutta la casa, calzature per grandi e piccini, ma anche pentolame e stoviglie, e fiori e piante per chi ha il pollice verde.

Per chi non avesse ancora pensato al pranzo o alla cena della festa, inoltre, sui banchi agroalimentari troverà frutta e verdura di stagione sempre fresca, e altri alimenti, dai prodotti da forno ai formaggi alla carne e al pesce.

E' stato invece spostato al prossimo 24 aprile il mercato della terza domenica del mese.