Al Novi Sad appuntamento con il mercato natalizio

Idee e strenne natalizie alla portata di tutti, ma non per questo meno originali, utili e sfiziose. Un’opportunità offerta dagli ambulanti del Consorzio Il Mercato che domenica prossima 13 dicembre, animeranno l’anello del parco del Novi Sad di Modena già di prima mattina, sino alle 14. Una mattinata di shopping all’aria aperta per scegliere gli addobbi per la casa e per l’Albero di Natale oppure statuine nuove per il Presepe, e per dedicarsi con un po’ di anticipo ai regali per gli adulti e per i più piccini curiosando tra capi e accessori d’abbigliamento, calzature invernali, biancheria per tutta la casa, tovagliati e oggetti per la cucina.