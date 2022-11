Cognento, arriva alla ventesima edizione la Mostra Mercato di Natale a Villa Forni

Una storia che continua, anche dopo due anni di chiusura a causa pandemia, fino a diventare un appuntamento immancabile, quasi una tradizione. La Mostra Mercato di Natale torna a Villa Forni, in strada comunale di Cognento 127, sabato 12 e domenica 13 novembre, festeggiando la sua ventesima edizione.

Una festa anche per i visitatori, che potranno trovare, grazie ai 26 espositori selezionati, creazi oni realizzate a mano, curiosità, accessori e i dee regalo. Tra oggetti di Home decor, abiti, tovaglie, stole, scialli, guanti, accessori sartoriali, gioielli, bijoux artigianali e piccoli articoli di antiquariato, tanta è l'offerta per i doni da mettere sotto l'albero di Natale.

Un'offerta di qualità, mossa inoltre da uno scopo umanitario e benefico: tutto il ricavato verrà devoluto all’ A.S.A.M. - Associazione di Sostegno delle Attività Melitensi, che si occupa di portare in pellegrinaggio in luoghi sacri chi ne ha più bisogno.

Così la signora Gisella Forni, ideatrice dell'evento, racconta com'è nata la Mostra Mercato:

"Era il 2000, quando con mio marito, allora e ancora per anni delegato del Sovrano militare Ordine di Malta dell'Emilia Occidentale, ho partecipato ad un pellegrinaggio mariano con i nostri assistiti. In quell'occasione ho notato sul loro volto una felicità straordinaria e questo mi ha colpita molto. Saputo che il numero dei partecipanti ai pellegrinaggi dipendeva dalla disponibilità dell'Associazione di Sostegno delle Attività Melitensi, A.S.A.M., tornata a casa ho deciso di impegnarmi per far sì che più assistiti potessero partecipare e godere di quella felicità. Ho radunato amicizie e conoscenze e sempre nell'ambito del volontariato, abbiamo allestito un mercatino all'interno della nostra casa, devolvendo tutto l'incasso a queste iniziative. E così ho aperto le porte. Siamo arrivati ad oggi, 22 anni dopo quel tentativo, con grande successo e questo sogno realizzato continua a portare felicità".

L'evento si svolge con il patrocinio della Delegazione per l’Emilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta.

I visitatori potranno godere della Mostra Mercato dalle ore 10:00 alle ore 19:00. L'ingresso è gratuito.

Grazie all'Azienda Agricola Forni e a Granmorane Cognento, per tutta la durata dell'evento sarà allestito un piccolo punto ristoro per colazione, pranzo e spuntino di metà pomeriggio, con proposte anche per celiaci e vegetariani. Tra le offerte culinarie: tè, caffè, torte, biscotti secchi, castagnaccio, infusi e bevande, ma anche lasagne, pizza al taglio, erbazzone, e vino. Spazio anche per i bambini, che potranno divertirsi grazie alla presenza di un animatore vestito da Babbo Natale che distribuirà dolcetti e caramelle.