Domenica al Novi Sad appuntamento con il mercato in versione natalizia

Si svolgerà anche domenica 20 dicembre al Parco Novi Sad di Modena il mercato degli ambulanti del Consorzio il Mercato. Sarà una versione natalizia, arricchita cioè da tante proposte per festeggiare le prossime festività: da una tovaglia benaugurante di colore rosso, a un giocattolo per i più piccoli, sino a una bella e calda coperta abbellita dai più classici dei motivi natalizi. Tutto questo si aggiunge all’offerta, già ricchissima del mercato che come sempre propone, a prezzi particolarmente vantaggiosi, articoli che vanno dall’abbigliamento, alla biancheria, agli strumenti per la cucina, accessori per le biciclette, sino a piante e fiori e squisiti prodotti enogastronomici

“Le prime due domeniche di mercati natalizi 2020 sono andate molto bene, soprattutto quella del 13 perché la splendida giornata ha favorito le uscite e lo shopping all’aria aperta. Noi del Consorzio Il Mercato come organizzatori ci teniamo a sottolineare che sia i clienti che gli ambulanti si sono comportati con rigore e attenzione seguendo tutte le regole per il contenimento del Coronavirus, dal distanziamento fisico all’uso delle mascherine all’igiene delle mani. L’ingresso e l’uscita dall’anello del Novi Sad sono avvenuti, senza problemi e tantomeno assembramenti, dai tre accessi consentiti sempre presidiati dagli steward, e così anche le uscite”. Parole di Guido Sirri, presidente del Consorzio Il Mercato di Modena. “Un segnale importante, soprattutto in questo periodo in cui ‘comprare locale’ è fondamentale per l’economia del nostro territorio”.

L’ultimo appuntamento con i mercati natalizi è previsto per domenica 27 dicembre.