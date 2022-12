Tre domeniche di mercato pre-natalizio al parco Novi Sad

Per chi è alla ricerca del regalo ‘giusto’ per sé e per i propri cari in occasione delle prossime festività, che sia originale e curioso a prezzi adatti a tutti i portafogli. Per chi non sa ancora cosa portare in tavola per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno, o semplicemente per chi ha voglia di fare shopping all’aria aperta approfittando della giornata festiva.

Per tre domeniche consecutive – il 4, l’11 e il 18 dicembre dalle 7.30 alle 14 – il parco Novi Sad si trasforma e diventa un grande centro commerciale en plein air in occasione dei Mercati natalizi organizzati come da tradizione dal Consorzio Il Mercato di Modena, la più longeva e numerosa rassegna di operatori ambulanti d’Italia.

Dai maglioni alle giacche a vento, dai pantaloni alle camice di flanella, dalle sciarpe ai berretti e ai guanti per grandi e piccini, a farla da padrone sarà soprattutto l’abbigliamento per tutta la famiglia, e le calzature adatte alla stagione fredda. Non mancheranno tende, teli e tovagliati per tutte le stanze della casa, dalla sala da pranzo al bagno alla camera da letto – con cuscini per il divano a tema natalizio - e gli accessori per la cucina, come le presine pensate apposta per le feste.

Tanta l’oggettistica tra cui scegliere cosa regalare o regalarsi, e naturalmente le proposte enogastronomiche ed agroalimentari come frutta e verdura di stagione per una cucina sana e salutare, carne e insaccati, pesce, uova, formaggi e latticini, ma anche dolciumi e altre leccornie per concedersi qualche peccato di gola.