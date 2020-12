Mercato natalizio al Novi Sad, appuntamento per tutte le domeniche di dicembre

Shopping all’aria aperta in formato natalizio. È quanto assicura per le prossime quattro domeniche del mese di dicembre - 6, 13, 20 e 27 - il Consorzio Il Mercato di Modena che invita i modenesi e non solo a fare acquisti a “casa nostra” aiutando in questo modo imprenditori che lavorano e vivono sul territorio.

“Noi del Consorzio Il Mercato – ci tiene a precisare il presidente Guido Sirri - siamo contenti di confermare gli appuntamenti con lo shopping natalizio e delle feste di fine anno. Lo facciamo garantendo a tutti coloro che ci verranno a trovare il rigoroso rispetto delle regole sulla sicurezza sanitaria, a tutela della clientela e dei nostri colleghi.”

Il primo dei quattro appuntamenti è in programma domenica prossima, 6 dicembre, dalle 7.30 alle 14 al parco Novi Sad. A due passi dal centro storico, si potrà andare a caccia dei regali di Natale per sé e per i propri cari, curiosando tra le tante novità proposte sui banchi a partire dall’abbigliamento invernale classico per uomo, donna e bambino con maglioni, camicie, cappotti, sciarpe, guanti, berretti e cappelli a cui abbinare magari qualche nuovo accessorio. Senza dimenticare calzature adatte ai mesi più freddi, la biancheria per la casa, pentole, piatti, bicchieri, posate e accessori per la cucina. Per chi poi è un po’ in ritardo con il Calendario dell’Avvento, sarà possibile acquistare caramelle, cioccolatini ed altre leccornie. Da non perdere infine i banchi dell’agroalimentare con frutta e verdure di stagione, salumi e insaccati, uova, formaggi, pasta fatta in casa, pane e specialità locali e nazionali.

“In un momento così difficile per la nostra economia invitiamo tutti a fare acquisti da realtà locali” conclude Guido Sirri.