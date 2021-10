Castelfranco Emilia, domenica di mercato straordinario

Sostenere con il massimo sforzo possibile la ripartenza nella fase post acuta della pandemia da covid19 che tanti danni ha causato non “solo” sul fronte sanitario, ma anche su quello economico. E’ in quest’ottica che per domenica prossima a Castelfranco Emilia, con il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale, è in programma un mercato straordinario, come sempre, snodato lungo tutto Corso Martiri, dal mattino sino all’ora di pranzo. Non solo, per l’occasione, infatti, sarà anche lanciato il nuovo logo che, al di là degli appuntamenti straordinari, sarà a tutti gli effetti il brand ufficiale del mercato.

“Alle consuete giornate del martedì e del venerdì, in questa settimana abbiamo deciso di organizzare una giornata di mercato in più, una sorta di sessione straordinaria, con l’obiettivo di essere concretamente e nuovamente al fianco di tanti piccoli esercenti ancora alle prese con l’onda lunga dei danni collaterali di natura economica derivanti dai vari lockdown che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi due anni – ha dichiarato l’Assessore al Centro Commerciale Naturale, Commercio e Promozione del Territorio di Castelfranco Emilia Silvia Cantoni aggiungendo che – questo è il risultato di un lungo percorso di riorganizzazione del mercato avviato nei mesi scorsi: un lavoro importante e di continuo confronto con le associazioni di categoria e con tutti gli operatori economici dello stesso mercato, con l’obiettivo di fare sintesi, in senso sempre costruttivo. Ancora una volta il gioco di squadra che caratterizza la nostra azione amministrativa e il rapporto vicendevolmente collaborativo tessuto con il territorio, operatori economici inclusi, sta dando i suoi frutti con beneficio per tutta la comunità. Anche questa – ha concluso – per noi è partecipazione e inclusione, declinate nel senso più ampio possibile a beneficio di tutti, nessuno escluso”.

