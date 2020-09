Domenica di mercato straordinario a Castelvetro

Per tutta la giornata di domenica 13 settembre tornano a Castelvetro le domeniche dedicate allo shopping con il “Mercato straordinario”.

Oltre 70 stand di abbigliamento, artigianato e altre categorie merceologiche esporranno i loro prodotti in via Sinistra Guerro, via Destra Guerro e via Palona.

Durante la giornata, animazione per bambini con “Grillo triciclo” e, dalle ore 17 alle 18,30, il laboratorio di scienze per ragazzi “ScienziAmo col... lambrusco!”, a prenotazione obbligatoria.

Promosso dal Comune, l’evento è in collaborazione con il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. e M&B Group di Barbara Gemelli. Il mercato costituisce un’anteprima di “Non è la Sagra”, la tradizionale Sagra dell’Uva in programma dal 18 al 27 settembre, che vede questa 53a edizione in una forma particolare nel rispetto delle normative anti-Covid, con piccole iniziative a numero chiuso e prenotazione obbligatoria.