Il mercato straordinario della terza domenica del mese torna al Novi Sad

Nuovo appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese. L’appuntamento è per domenica 16 maggio, dalle 7 alle 14.30 al parco Novi Sad a due passi dal centro storico di Modena.

Un’occasione per trascorrere una mattinata di primavera all’aria aperta, facendo shopping. I banchi degli ambulanti offriranno ai visitatori come sempre una scelta molto ampia con prodotti alla portata di tutti i portafogli: dall’abbigliamento alla biancheria per le stanze della casa, dagli utensili per la cucina sino a piante e fiori per chi ha il pollice verde. Non mancheranno, infine i banchi con prodotti agroalimentari di stagione.