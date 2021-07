Domenica c’è il Mercato straordinario al parco Novi Sad

Il prossimo 18 luglio si rinnova l’appuntamento organizzato dal Consorzio Il Mercato con il Mercato straordinario della terza domenica del mese nell’anello esterno del parco Novi Sad di Modena.

Dalle 7 alle 14.30 si potrà fare una passeggiata all’aria aperta dedicandosi allo shopping tra i banchi degli ambulanti che offriranno ai visitatori proposte davvero varie e alla portata di tutti: dall’abbigliamento ai costumi da bagno per il mare alla biancheria per tutte le stanze della casa, dagli utensili per la cucina sino a piante e fiori per chi ha il pollice verde, senza contare i banchi con prodotti agroalimentari di stagione per chi vuole mangiare sano.

