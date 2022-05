Mercato straordinario, domenica di bancarelle al Novi Sad

Domani, domenica 15 maggio e dopodomani, doppio appuntamento, con il mercato degli ambulanti al Parco Novi Sad di Modena, a due passi dal centro della città. Al tradizionale mercato del lunedì, si aggiunge infatti quello della terza domenica del mese. Un’opportunità in più, complice anche un gradevole clima primaverile, per fare shopping all’area aperta passeggiando tra i colorati banchi allestiti da decine di ambulanti.

Dalle 7.00 fino alle 14.30 si potrà andare alla ricerca dell’offerta più vantaggiosa passeggiando all’interno dell’anello del Novi Sad. Ricca e varia la scelta: accanto all’immancabile abbigliamento per tutta la famiglia, i clienti troveranno, tra l’altro, anche biancheria, articoli per la casa, pentole e stoviglie, fiori e piante, tutto l’occorrente per il fai da te. Per gli amanti della buona tavola e dei prodotti freschi, nell’area nei pressi della tribuna, si potranno acquistare frutta e verdura di stagione, prodotti da forno, formaggi, carne, insaccati e latticini.