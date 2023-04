Mercato straordinario, domenica di shopping al parco Novi Sad

Anche ad aprile non poteva mancare l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena.

Domani 16 aprile nell’anello esterno del parco Novi Sad, a due passi dal centro storico, prenderanno posto i colorati banchi degli operatori ambulanti, per un centro commerciale all’aria aperta dove trovare tutto quanto necessario per sé e per i propri cari in previsione delle miti temperature primaverili.

A fare la parte del leone – sempre a prezzi adatti ad ogni portafoglio – l’abbigliamento e gli accessori per tutta la famiglia, senza contare le calzature, gli arredi per gli spazi della casa, dalla cucina al bagno alle camere da letto e al soggiorno.

Non mancheranno oggettistica, materiale per il fai-da-te, piatti, pentole, bicchieri, stoviglie e tutto l’occorrente per fare da mangiare. Presenti anche banchi con piante e fiori, e con prodotti enogastronomici per il pranzo della giornata di festa.