Domenica torna al Novi Sad il Mercato straordinario

Nell'anello esterno del parco Novi Sad, il prossimo 16 gennaio, dalle 7 alle 14.30, primo appuntamento dell’anno con il Mercato straordinario della terza domenica del mese. Gli operatori proporranno merce di qualità a prezzi davvero imbattibili, adatti a tutte le tasche.

Diversificata come sempre l’offerta, soprattutto di capi di abbigliamento e calzature, rivolta a tutta la famiglia: giacche, giacconi e scarpe pesanti per affrontare al meglio questo inverno. Non mancano però come sempre accessori d’arredamento per la casa, attrezzi per il bricolage, per finire con la ricca offerta di prodotti enogastronomici, non solo a km0, tutti da gustare.