Terza domenica di giugno, mercato straordinario al Novi Sad

Nuovo appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese: il prossimo 16 giugno dalle 7.30 alle 14 gli operatori ambulanti aderenti al Consorzio Il Mercato di Modena esporranno le proprie proposte nell’anello esterno del parco Novi Sad a ridosso del Centro storico della città.

Molto vasta l’offerta e sempre con prezzi alla portata di tutti. I banchi più presenti, come da tradizione, sono dedicati all’abbigliamento e alle calzature sia per uomo che per donna ma non mancano gli accessori per le stanze della casa, tovagliati, lenzuola, asciugamani per portare una ventata di freschezza e di aria nuova.

Una sosta va poi fatta nell’area, posizionata nei pressi della tribuna, dedicata a frutta e verdura, e a carne, pesce, formaggi e latticini.