Mercato straordinario al Novi Sad anche domenica 16 luglio

Per coloro che stanno per partire per trascorrere le ferie al mare e per quelli che sono tornati in città il consiglio è di fare un salto al Mercato straordinario della terza domenica del mese - in programma il prossimo 16 luglio dalle 7.30 alle 14 al parco Novi Sad di Modena, a due passi dal centro storico – e magari approfittarne per rifornirsi della frutta e della verdura che aumentano la produzione di melanina della pelle.

Angurie, albicocche, meloni e pesche – consumati singoli o meglio ancora frullati insieme - e poi broccoli, carote e rucola – ottimi come contorno o in insalata – sono tutti cibi ricchi di beta carotene per ottenere una bella abbronzatura naturale.

E come sempre al Mercato straordinario oltre alle prelibatezze enogastronomiche si potranno trovare a prezzi adatti a tutte le tasche prodotti di qualità che vanno dall’abbigliamento e accessori per tutta la famiglia alle calzature con le novità per l’estate, dalle proposte di arredamento per ogni stanza della casa all’occorrente per il fai-da-te per trascorrere le ferie in modo piacevole e divertente.

Un grande centro commerciale all’aria aperta dove gli operatori ambulanti sono pronti a consigliare i clienti con professionalità e cortesia.