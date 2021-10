Mercato straordinario, ritorna l’appuntamento della terza domenica del mese

Domenica prossima 17 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 14.30 si rinnova al parco Novi Sad l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese.

Vasta come sempre l’offerta merceologica degli operatori, già proiettata sull’inverno imminente. Merce e oggettistica – dall’abbigliamento e accessori alle calzature per adulti e bambini, dall’oggettistica per il fai da te agli articoli e alla biancheria per tutta la casa, fino al fresco, con frutta e verdura di stagione e altri prodotti gastronomici - contrassegnata dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Alla cordialità degli operatori si aggiunge la loro disponibilità a fornire consigli e indicazioni utili negli acquisti dei clienti.

