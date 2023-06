Terza domenica del mese, torna il Mercato straordinario al Novi Sad

Sesto appuntamento dell’anno con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, che con i suoi banchi colorati e i suoi prodotti di qualità adatti davvero a tutti i portafogli arriva al parco Novi Sad il prossimo 18 giugno dalle 7.30 alle 14.

Ad attendere i visitatori alla ricerca delle novità soprattutto nel campo dell’abbigliamento ed accessori e delle calzature per tutta la famiglia, gli operatori ambulanti che con professionalità e cortesia sapranno consigliare su costumi da bagno nei nuovi colori moda, su teli da spiaggia, sulla scarpa più adatta per andare al lavoro o per la vacanza, sui migliori accessori per le stanze della casa, tovagliati, lenzuola, asciugamani per portare una ventata di freschezza e di aria nuova.

Molto apprezzate infine anche le proposte degli operatori per quello che riguarda l’ambito enogastronomico, con prodotti sani e genuini – da frutta e verdura a carne, pesce, formaggi e latticini – per il pranzo e la cena in famiglia.