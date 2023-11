Al parco Novi Sad il Mercato straordinario del mese di novembre

Si rinnova il prossimo 19 novembre, dalle 7 alle 14.30, il tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese ospitato nell’anello esterno del parco Novi Sad, a ridosso del centro storico di Modena.

Sui banchi a fare bella mostra di sé saranno soprattutto i capi d’abbigliamento e gli accessori moda: tante le novità proposte dagli operatori ambulanti che espongono sui loro banchi ricchi e colorati merce con proposte, sempre accessibili, perfette anche per i prossimi regali di Natale, per sé, i propri cari oppure per gli amici.

L’offerta si arricchisce con le calzature per adulti e bambini in previsione dell’inverno imminente, con accessori e casalinghi per una cucina e una sala da pranzo allegre e festose, con tutto l’occorrente per l’hobbistica e il fai-da-te. Un’occasione straordinaria per fare spesa all’aria aperta e immergersi nell’atmosfera unica che solo il mercato è in grado di offrire.