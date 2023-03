Domenica di Mercato straordinario al parco Novi Sad

Nuovo appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena, il prossimo 19 marzo dalle 7.30 alle 14 nell’anello esterno del parco Novi Sad in centro a Modena.

A pochi giorni dall’arrivo ufficiale della primavera, l’occasione è quella di trascorrere un po’ di tempo facendo shopping in un vero e proprio centro commerciale all’aria aperta, dove trovare tutto ciò che occorre per sé e i propri cari a prezzi adatti a tutte le tasche.

Spazio ai colori e alla fantasia con i capi d’abbigliamento e gli accessori per adulti e bambini: camice, jeans e pantaloni leggeri, giacche, foulard, calze. E poi calzature per uomo, donna e bambino adatte alla stagione più mite, così come lenzuola di cotone per tutte le camere da letto, coordinati per il bagno e la cucina, magari un nuovo stuoino davanti alla porta d’ingresso a salutare la primavera imminente.

Non mancheranno i banchi di fiori e piante per rendere terrazzi e giardini più gioiosi e colorati dopo i mesi invernali, e quelli che propongono prodotti agroalimentari per chi è in cerca di qualcosa di sano, fresco e gustoso da portare sulla tavola della domenica.