Appuntamento al Novi Sad con il Mercato straordinario

Una mattinata di shopping all’aria aperta quella in programma domani 20 giugno dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad a due passi dal centro di Modena: come di consueto si svolgerà il Mercato straordinario della terza domenica del mese, organizzato dal Consorzio il Mercato di Modena.

Ricca, variegata e con prezzi alla portata di tutte le tasche l’offerta proposta ai clienti: si va dalle ultime novità in fatto di costumi da bagno per chi ha in programma una vacanza al mare alle lenzuola per rinnovare le camere da letto, dalle calzature estive per tutta la famiglia a complementi d’arredamento per tutte le stanze della casa. Non mancheranno banchi di prodotti agroalimentari di stagione e quelli con piante e fiori per chi vuole mettere alla prova il proprio pollice verde in terrazza o in giardino.

