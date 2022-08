Novi Sad, c'è il mercato straordinario della terza domenica del mese

Anche per il mese di agosto si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese.

Il 21, al parco Novi Sad, a due passi dal centro storico di Modena, dalle 7 alle 14.30 troveranno spazio nell’anello esterno i banchi degli operatori ambulanti pronti come sempre a dispensare consigli per gli acquisti di prodotti di qualità a prezzi accessibili a tutti i portafogli.

Non soltanto abbigliamento e accessori per adulti e bambini, ma anche calzature, tovagliati per la cucina e la sala da pranzo, tende, asciugamani e teli per il bagno. E poi tutto ciò che occorre per il fai-da-te, e bulbi, piante verdi e fiorite per chi vuole portare gioia e colore in casa, sui terrazzi e nei giardini.