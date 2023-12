L’ultimo giorno dell’anno al parco Novi Sad c’è il mercato straordinario

Domenica prossima 31 dicembre al parco Novi Sad di Modena proprio a due passi del Centro storico si recupera l’appuntamento con il Mercato non effettuato lo scorso lunedì 25 dicembre, giorno di Natale. L’evento è organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena.

Dalle 7.30 alle 14 l’occasione sarà quella di fare shopping all’aria aperta, curiosando tra i banchi posizionati nell’anello esterno, alla ricerca di qualcosa da regalare o da regalarsi in occasione del Capodanno: magari secondo tradizione un completo intimo di colore rosso per lei o per lui da indossare per il cenone e la festa dell’Ultimo dell’anno, oppure un maglione o un paio di calde pantofole sempre dello stesso colore per trascorrere in relax il primo giorno del 2024. Chi è alla ricerca di un capo d’abbigliamento originale o di un paio di scarpe da indossare al cenone, sicuramente soddisferà i propri desideri.

Infine, non mancheranno prodotti agroalimentari ed enogastronomici tra cui carne, pesce, salumi e insaccati, formaggi e derivati, frutta e verdura di stagione, ma anche caramelle, cioccolatini ed altre leccornìe per la felicità dei più piccini.

L’appuntamento con il mercato di lunedì 1° gennaio 2024 viene posticipato a domenica 7 gennaio, per chiudere in bellezza il periodo delle Festività 23/24.