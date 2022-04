Mercato straordinario e settimanale, doppio appuntamento con al Novi Sad

Il 24 aprile al parco Novi Sad si recupera l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese. A partire dalle 7.00 del mattino e fino alle 14.30 sarà possibile trascorrere una piacevole giornata all’aperto, per fare acquisti o stare in compagnia, con le proposte dei tanti operatori presenti: abbigliamento e biancheria per tutta la casa, calzature e tutto l’occorrente per il fai da te, stoviglie e accessori per la cucina, fiori e piante per chi ama il giardinaggio.

Saranno presenti anche i banchi agroalimentari con frutta e verdura di stagione sempre fresca, e altri alimenti, dai prodotti da forno ai formaggi, dalla carne agli insaccati ai latticini.

Inoltre, anche lunedì 25 Aprile, giorno di festa nazionale, è confermato l'appuntamento con il mercato settimanale.