Torna il mercato domenicale al parco Novi Sad

Domani 17 gennaio nell’anello esterno del parco Novi Sad primo appuntamento del nuovo anno dalle 7 alle 14.30 con il tradizionale Mercato della terza domenica del mese, organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena. Nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per il contenimento del Coronavirus – ingressi controllati, distanziamento fisico, uso obbligatorio della mascherina – si potrà trascorrere qualche ora facendo shopping all’aria aperta, alla ricerca di occasioni per gli acquisti dopo le festività.

Come sempre davvero varie e alla portata di tutte le tasche le proposte: dall’abbigliamento alla biancheria per la casa, dagli utensili per la casa sino a piante e fiori per chi ha il pollice verde. Non mancheranno infine banchi con prodotti agroalimentari di stagione.