Domenica al Novi Sad c’è il Mercato straordinario

Torna domenica 18 ottobre, dalle 7,30 alle 14, il tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese ospitato nell’anello del parco Novi Sad, a pochi passi dal centro storico.

Viola ametista, verde smeraldo e blu zaffiro sono i colori da cercare, per seguire le indicazioni della moda, tra le proposte nei banchi di abbigliamento. Ma l'offerta si estende a tessili e prodotti artigianali per rinnovare gli ambienti, accessori e casalinghi per facilitare le operazioni domestiche, attrezzi e minuteria per il bricolage. Valore aggiunto il giusto prezzo e la cordialità degli operatori.