Shopping d’estate con il Mercato straordinario al Novi Sad

Una bella occasione per fare un po’ di shopping all’aria aperta in previsione delle prossime vacanze, approfittando della giornata di festa. Domani domenica 19 giugno nell’anello centrale del parco Novi Sad a due passi dal centro storico di Modena, torna il classico appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese.

Dalle 7.00 alle 14.30 si potrà curiosare tra gli stand degli operatori ambulanti – che propongono come di consueto merce di qualità con prezzi adatti a tutte le tasche – alla ricerca del capo di abbigliamento e degli accessori più adatti per sé e per i propri cari, oppure di biancheria per tutte le stanze della casa, per rendere più allegra la cucina e più personali la camera da letto e il bagno. Dato il periodo, vasta l’offerta di costumi da bagno, di teli da mare e di calzature estive per tutta la famiglia. Per chi vuole mettere alla prova il proprio pollice verde, gran varietà di fiori e piante per il giardino e il terrazzo.

Non mancheranno inoltre banchi con prodotti alimentari freschi e di stagione, frutta e verdura ottimi per un pasto leggero e nutriente ma anche pane e prodotti da forno, insaccati, formaggi e latticini.