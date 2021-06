Montale, torna in piazza il Mercato della Toscana

Torna l'appuntamento col Mercato della Toscana a Montale. Domenica 6 giugno, in concomitanza con l'evento “Montale in fiore”, spazio allo shopping in piazza Braglia, con tanti articoli di qualità, esposti sui banconi allestiti dalle 9 alle 19.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione col Consorzio Ambulanti Toscana e alle associazioni di commercianti locali Castelnuovo Immagina e Le Botteghe di Montale.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...