Il Mercatino dei Bambini che educa all’Economia Circolare al Parco Amendola

Mercatopolini non è un semplice Mercatino, ma una vera Esperienza Educativa che insegna l’Economia Circolare ai Bambini in età scolare (6-12/13 anni). Attraverso i Mercatini i Bambini si organizzano insieme alle famiglie per “fare la propria Bancarella”; si può scambiare e vendere tutto ciò che non si usa più legato al mondo dalla crescita del bambino: abbigliamento, oggettistica, componenti di arredo, passeggini, tricicli, accessori vari, libri per l’educazione, cose premaman, ecc.

L'evento si terrà sabato 9 settembre presso il Parco Amendola. La regola è una sola: “Il Topo vende e il Gatto compra!” I Topo-lini sono per l’appunto bambini e i Gatti sono i clienti. In questo “Gioco Educativo” non ci sono ne vincitori, ne vinti e non vi è competizione. La parola giusta è contrattazione. Gli adulti, accompagnano i loro bambini a mettersi in gioco non solo come Mercanti, ma per capire il Valore delle Cose, l’impegno che ci vuole per “guadagnare i soldi” e soprattutto che alla base di tutto ci sono e ” LE RELAZIONI”. L’obiettivo di Little Market è di promuovere valori di Sostenibilità e Creatività attraverso l’Esperienza e i Mercatini sono lo strumento che usiamo per far si che le persone scendano in campo in modo attivo.

Per partecipare con i propri bimbi è necessaria l’iscrizione (posti limitati) sul sito. Ogni “Topolino e famiglia” gestisce la propria bancarella in modo autonomo: allestimento compreso. Non serve il Gazebo e non servono grandi cose: si può allestire anche con una tovaglia per terra. A chi partecipa vengono forniti tutti gli strumenti educativi per prepararsi all’evento in sinergia con i propri bimbi. In caso di pioggia, si recupera la settimana successiva.