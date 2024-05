Al Parco Amendola appuntamento con Mercatopolini, il mercatino dei bambini che educa all’economia circolare

Domenica 2 Giugno 2024 dalle 17.30 alle 19 al Parco Amendola di Modena tornano i Mercatopolini: non un semplice Mercatino dei Bambini, ma una vera e propria esperienza educativa per i bambini in età scolare.

Con "Il Topo vende, il Gatto compra" sotto forma di Gioco di Ruolo i Bambini si cimentano come "venditori": un modo pratico per imparare e fare l’economia circolare. Attraverso il mercatino i bambini si devono organizzare insieme agli adulti per “fare la propria Bancarella”: preparare le cose da vendere, deciderne il valore, contrattare con i clienti, contare i soldi, dare il resto, ecc e i soldi che "guadagnano" sono meritati! Infatti ai Mercatopolini non vince il più veloce, il più intelligente o quello che fa più goal: il premio di questa avventura è l'esperienza che si porta a casa.



Possono partecipare come "bancarella" solo i bambini in età scolare (6-12/13 anni): devono essere loro i protagonisti attivi della compra-vendita e quindi devono aver almeno sviluppato una certa identità. Essendo un evento territoriale la priorità va ai bambini di Modena e provincia.



Vuoi partecipare come bancarella? Le iscrizioni sono in corso e i posti sono limitati. Visita il sito www.littlemarket.it e troverai tutte le informazioni.

Cosa si può trovare? Chi espone può scambiare o vendere tutto ciò che non si usa più legato al mondo dalla crescita del bambino: abbigliamento, oggettistica, componenti di arredo, passeggini, tricicli, accessori vari, libri per l’educazione, cose premaman. Quindi si può trovare veramente di tutto perché ogni famiglia porta quello che non serve più.

Visto che i referenti della bancarella sono i bambini è importante che il "Gatto che compra" sia rispettoso e attento all'atteggiamento che ha verso i bambini. I luoghi scelti per questo evento sono sempre pensati per essere a misura di bambini e di famiglie. Appuntamento dentro al Parco Amendola di Modena, nell'area bimbi tra i giochi e il trenino, vicino il chiosco del Loving Amendola. L’obiettivo di Little Market è di promuovere valori di Sostenibilità e Creatività attraverso l’Esperienza e i Mercatini sono lo strumento che permette ai cittadini di mettersi in gioco.