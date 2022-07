I Mercoledì d'estate chiudono con il live di Giulia Tosoni

Anche questo mercoledì Corso Cabassi e via Petrarca, grazie all'impegno di Nonno Pep, Gelateria Aloha e Ohana Dolci Coccole, saranno dedicati alla musica live.

Questa volta ad avvolgere il centro storico saranno la voce black e le note eleganti della cantante Giulia Tosoni. Lo show, gratuito, inizierà alle 21,30 e sarà composto da due ore di musica dal vivo con un mix dei brani originali di Giulia tratti dal suo album Believe e cover completamente reinterpretate in chiave jazz.

Si varia dalla cover di Creep a quella di Sweet Child O' Mine, fino ai brani più famosi scritti dalla cantate emiliana come Without a Doubt e I'm Not Afraid of You.

Le cover proposte da Giulia sono frutto di un grande lavoro e ricerca in studio, l'artista ha stravolto completamente i brani per riproporli nella sua personalissima versione che rende il concerto unico nel suo genere.