“I mercoledì di Maggio e Giugno” spettacoli in piazza per bambini

Rincontrare i bambini e le loro famiglie in Piazza lo scorso mercoledì è stato emozionante.

"Non solo perché è stato il primo evento su Piazza organizzato da Modenamoremio del 2021, ma anche perché è sempre una piacevole sorpresa ritrovare i volti dell’affezionato pubblico, che, nonostante le pause e le limitazioni del periodo, puntualissimo ritorna in Piazza.

Siamo dunque entusiasti di invitare i nostri piccoli spettatori e i loro accompagnatori al secondo appuntamento de “I mercoledì di Maggio e Giugno”, che si terrà in Piazza Roma mercoledì 26 Maggio alle ore 17.00."

Andrà in scena “Sandrone e Fagiolino nella torre fantasmata”, a cura di Ocarina Bianca, uno spettacolo di teatro dei burattini modenesi, in cui i protagonisti saranno Sandrone, la Pulonia e Fagiolino.

Gli spettacoli non necessitano di prenotazione. Accoglieremo i partecipanti in Piazza facendo accomodare i bambini all’interno di colorati hula hoop, e chiedendo ai genitori e ad eventuali ulteriori bambini, di assistere all’animazione posizionandosi nell’area a lato dei cerchi colorati, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro e indossando mascherina protettiva (non obbligatoria per i bambini al di sotto dei 6 anni). Sarà inoltre presente gel igienizzante per la disinfezione delle mani.

Il programma completo è disponibile sul sito.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena.

Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio, e Galvani Kids.