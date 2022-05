Bolle di sapone in Piazza Mazzini, proseguono i mercoledì di maggio

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso mercoledì, che ha accolto in Piazza Matteotti oltre 120 persone tra bambini e accompagnatori, Modenamoremio propone un nuovo pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli.



Siamo entusiasti di rincontrare i nostri piccoli spettatori e i loro accompagnatori al secondo appuntamento de “I mercoledì di Maggio”, che si terrà in Piazza Mazzini mercoledì 11 maggio alle ore 17.00 per realizzare insieme a Dama Dorè grandissime bolle di sapone colorate con attrezzi fai da te.

Prenotazione obbligatoria: 059/8751179 | info@modenamoremio.it. Il programma completo è disponibile sul sito: www.modenamoremio.it. La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena. Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio, e Ottica Dalpasso.