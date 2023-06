Mercurdo, il Mercato dell'Assurdo torna a Castelvetro

Indirizzo non disponibile

Il secondo weekend di giugno il centro storico di Castelvetro di Modena diventa il palcoscenico di Mercurdo, l’imperdibile appuntamento con il Mercato dell’Assurdo che porta in paese un mondo parallelo fatto di fantasia e meraviglia nelle giornate del 10 e 11 giugno.

Le vie del centro si trasformano in un luogo di creatività, dove immergersi in atmosfere surreali, spettacoli inconsueti, installazioni visionarie e personaggi fantastici, in una giostra di proposte che coinvolge tutte le forme d’arte. Teatro, musica, arti performative, discipline circensi, installazioni creano al Mercurdo quel mix speciale che ha reso questa manifestazione unica nel suo genere.

Ogni edizione rinnova l’appuntamento con grandi artisti (nazionali e internazionali) che coinvolgono il pubblico con le proposte più inattese e bizzarre. Inoltre, le vie del borgo vengono animate dal mercatino tematico con artigianato artistico curioso e originale.

Ai più piccoli è dedicato Mercurdino, rassegna pomeridiana dove le più belle storie prendono vita.

Il programma completo dell'evento è disponibile al seguente link.